Wimbledon 2022, i sorteggi degli italiani nel tabellone di qualificazione. 16 azzurri in cerca di gloria (Di domenica 19 giugno 2022) Pochi minuti fa è stato reso noto il tabellone di qualificazione maschile di Wimbledon. E ci sarà tantissima Italia coinvolta, dal momento che sono ben 16 i giocatori azzurri al via per cercare un posto ai Championships, ma dalla porta principale, quel main draw che per chiunque, almeno una volta, significa un’emozione che si ricorda una vita. Quasi inevitabile che ci sia un derby, che coinvolgerà Andrea Arnaboldi e Riccardo Bonadio, con quest’ultimo debuttante a livello di qualificazioni Slam. Andando dall’alto verso il basso del tabellone, per Salvatore Caruso non facile l’impegno con lo slovacco Filip Horansky. Possibilità le ha Federico Gaio, che affronta il giapponese Yuichi Sugita, di scena col ranking protetto. E sempre a proposito di ranking protetto, sono due gli uomini che ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) Pochi minuti fa è stato reso noto ildimaschile di. E ci sarà tantissima Italia coinvolta, dal momento che sono ben 16 i giocatorial via perre un posto ai Championships, ma dalla porta principale, quel main draw che per chiunque, almeno una volta, significa un’emozione che si ricorda una vita. Quasi inevitabile che ci sia un derby, che coinvolgerà Andrea Arnaboldi e Riccardo Bonadio, con quest’ultimo debuttante a livello di qualificazioni Slam. Andando dall’alto verso il basso del, per Salvatore Caruso non facile l’impegno con lo slovacco Filip Horansky. Possibilità le ha Federico Gaio, che affronta il giapponese Yuichi Sugita, di scena col ranking protetto. E sempre a proposito di ranking protetto, sono due gli uomini che ...

