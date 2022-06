Una Vita, anticipazioni 20 giugno: scintille tra Aurelio e Genoveva per colpa di Marcelo. Arriva una lettera tanto attesa per Azucena (Di domenica 19 giugno 2022) Una Vita, anticipazioni 20 giugno: cosa succederà domani? Marcelo fa la spia su Genoveva con Aurelio e fa litigare nuovamente la coppia. Azucena invece riceve brutte notizie dal fidanzato. Una Vita, anticipazioni 20 giugno: Marcelo rivela ad Aurelio un segreto di Genoveva e il marito della donna si infuria con lei Marcelo riferisce ad Aurelio che Genoveva ha frugato nel suoi scrittoio e l’uomo se la prende con la moglie, con cui i rapporti sono già tesi. Quest’ultima che cosa gli dirà? Finalmente Azucena ha notizie dal fidanzato, ma non sono buone … Azucena può tirare un sospiro di ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 19 giugno 2022) Una20: cosa succederà domani?fa la spia sucone fa litigare nuovamente la coppia.invece riceve brutte notizie dal fidanzato. Una20rivela adun segreto die il marito della donna si infuria con leiriferisce adcheha frugato nel suoi scrittoio e l’uomo se la prende con la moglie, con cui i rapporti sono già tesi. Quest’ultima che cosa gli dirà? Finalmenteha notizie dal fidanzato, ma non sono buone …può tirare un sospiro di ...

