Tina Cipollari è sconvolta | Lo ha rifatto | terremoto in studio a settembre

(Di domenica 19 giugno 2022) L’opinionistarischia di dover fare i conti con l’ennesimo colpo di testa di una dama di Uomini e Donne L’opinionista(screenshot Witty)Il ritorno dinellodi Uomini e Donne potrebbe rivelarsi più difficile del previsto. La nota opinionista del dating show rischia di trovarsi di fronte all’ennesimo colpo di scena. Tutto questo a causa ancora una volta di Gemma Galgani con cui i rapporti sono particolarmente complicati da sempre. Le due sono protagoniste in ogni puntata di scontri anche particolarmente infuocati ed apotrebbe prendere il via così la stagione. Nel dettaglio, l’opinionista rischia di trovarsi a fare i conti con una Gemma diversa e non dal punto di ...

Il motivo è semplice: l' ex marito diha avuto una relazione con l'insegnante; relazione, tra l'altro, molto chiacchierata dal gossip del Bel Paese. I due furono protagonisti di ...Corteggiatrice di molti cavalieri, la dama è spesso protagonista di accese discussioni con. Nonostante alcune disavventure, Gemma non ha mai pensato di abbandonare il programma e ... Tina Cipollari, la dedica commovente per la dolorosa perdita. Cuore spezzato L'ex marito di Tina Cipollari ha spiegato cosa ne pensa del matrimonio della prof siciliana con la quale ha avuto una relazione dopo il GF 16 ...Come sappiamo infatti proprio all’interno della casa più spiata d’Italia la professoressa siciliana ha fatto la conoscenza di Kikò Nalli, ex marito di Tina Cipollari, con il quale a poco a poco è nato ...