Siete ottimisti? Vivrete oltre i novant'anni (Di domenica 19 giugno 2022) Siete tipi ottimisti? Vivrete decisamente più a lungo. Un po' avevamo capito che la qualità delle nostre giornate dipende dal modo in cui le affrontiamo, ma ora la scienza ci ricorda che il nostro atteggiamento è determinante anche per la quantità di giornate che siamo destinati a vivere. Il perché lo spiega un nuovo studio appena pubblicato sul Journal of the American Geriatrics Society e condotto da un team multidisciplinare di varie università canadesi e americane, tra cui quella di Harvard: ha mostrato che gli ottimisti hanno più probabilità di vivere oltre i 90 anni rispetto alle persone pessimiste che invece, in generale, hanno un'aspettativa di vita inferiore. L'ottimismo secondo la scienza Cosa vuol dire essere ottimisti? Vuol dire, citando letteralmente ciò ...

