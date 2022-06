Sassuolo | Maxime Lopez contempla l’addio | “Alla società fanno comodo le plusvalenze”

(Di domenica 19 giugno 2022), centrocampista del, ha parlato del suo futuro in un’intervista a ‘La Provence‘,ndo un possibile addio dai neroverdi: “Qualora dovessero arrivare delle offerte serie ci penserei. Molti club sono interessati a me ed inoltre alle“. Il calciatore francese ha poi proseguito: “L’ultima stagione è stata la mia migliore a livello individuale. Mi sono sempre fatto trovare pronto, soprattutto nei big match. A 24 anni ormai sto iniziando a fare esperienza“. Meno contento dell’11° posto col, che ha ammesso: “Si poteva fare meglio. Abbiamo lasciato troppi punti per strada contro avversarie non di primissimo livello. Meritavamo di chiudere un po’ ...

Lopez si confessa a "La Provence" e non esclude un clamoroso addio al. Il 24enne centrocampista marsigliese, ai neroverdi dall'estate 2020, è stato accostato a club come Roma, Lazio e ...In un'intervista rilasciata al quotidiano francese La Provence, l'attuale centrocampista delLopez ha parlato di un suo possibile addio in questa finestra di mercato: "Asto molto bene ma mi chiedo se non sia giunto il momento di cambiare. Molti club hanno dimostrato ...'Molte squadre mi cercano ma ad oggi non c'è niente di concreto' SASSUOLO (MODENA) (ITALPRESS) - 'È il momento giusto per andare via Non so, ...Le parole del regista francese, da un biennio in Emilia, a La Provence: "Qui sto bene ma ci sono molti club interessati, al Sassuolo fanno comodo le plusvalenze. E a Scamacca ho detto che..." ...