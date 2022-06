Orari Valentino Rossi oggi: programma GT World Challenge Europe, tv, streaming 19 giugno (Di domenica 19 giugno 2022) Secondo ed ultimo giorno di gare in quel di Zandvoort per il Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS. Tutto è pronto per la Q2 e la Gara-2 del terzo atto della Sprint Cup, campionato oltremodo interessante che continua a regalare emozioni. Dopo Brands Hatch (Regno Unito) ed Magny-Cours (Francia) si torna su una pista classica come quella olandese, impianto che dopo l’importante ristrutturazione avvenuta nel 2020 è tornato ad accogliere la massima formula dalla passata stagione. Dries Vanthoor/Charles Weerts (WRT #32/Audi ) e Timur Boguslavskiy/Raffaele Marciello ( Akkodis ASP #89/Mercedes) sono attesi per un nuovo duello al top, mentre attenzione Valentino Rossi. Il ‘Dottore’ cerca una nuova Top10, una missione non impossibile con il belga Frédéric Vervisch (WRT #46/Audi). La Q2 e la Gara-2 ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) Secondo ed ultimo giorno di gare in quel di Zandvoort per il Fanatec GTPowered by AWS. Tutto è pronto per la Q2 e la Gara-2 del terzo atto della Sprint Cup, campionato oltremodo interessante che continua a regalare emozioni. Dopo Brands Hatch (Regno Unito) ed Magny-Cours (Francia) si torna su una pista classica come quella olandese, impianto che dopo l’importante ristrutturazione avvenuta nel 2020 è tornato ad accogliere la massima formula dalla passata stagione. Dries Vanthoor/Charles Weerts (WRT #32/Audi ) e Timur Boguslavskiy/Raffaele Marciello ( Akkodis ASP #89/Mercedes) sono attesi per un nuovo duello al top, mentre attenzione. Il ‘Dottore’ cerca una nuova Top10, una missione non impossibile con il belga Frédéric Vervisch (WRT #46/Audi). La Q2 e la Gara-2 ...

