Matteo Berrettini trionfa all’Atp 500 Queen’s 2022: montepremi e nuovo ranking (Di domenica 19 giugno 2022) Matteo Berrettini è il campione dell’Atp 500 del Queen’s 2022, storico torneo sull’erba londinese. Dopo il trionfo datato 2021, ecco il bis del classe ’96 italiano, abile a mostrare le sue qualità sul verde tramite un percorso netto e rilevante; soltanto vittorie per Berrettini a partire dal suo ritorno in campo, con due titoli consecutivi sulla superficie di riferimento: Stoccarda e, appunto, Londra. In attesa di offrire il meglio di sé a Wimbledon, con l’intento di arrivare sino in fondo (nuovamente), l’atleta romano può godersi un successo significativo sia sul piano puramente sportivo che dal punto di vista tipicamente tennistico, storico: un marchio indelebile per questo sport. IL TABELLONE IL montepremi PREMIO IN DENARO E nuovo ranking Dopo ... Leggi su sportface (Di domenica 19 giugno 2022)è il campione dell’Atp 500 del, storico torneo sull’erba londinese. Dopo il trionfo datato 2021, ecco il bis del classe ’96 italiano, abile a mostrare le sue qualità sul verde tramite un percorso netto e rilevante; soltanto vittorie pera partire dal suo ritorno in campo, con due titoli consecutivi sulla superficie di riferimento: Stoccarda e, appunto, Londra. In attesa di offrire il meglio di sé a Wimbledon, con l’intento di arrivare sino in fondo (nuovamente), l’atleta romano può godersi un successo significativo sia sul piano puramente sportivo che dal punto di vista tipicamente tennistico, storico: un marchio indelebile per questo sport. IL TABELLONE ILPREMIO IN DENARO EDopo ...

Pubblicità

Eurosport_IT : E ANDIAMOOOOOOOO! ?????? Matteo Berrettini batte Botic van de Zandschulp in 2 set e conquista la finale dell'ATP Que… - ItaliaTeam_it : Battuto anche Botic Van De Zandschulp, Matteo Berrettini è in finale al Queen's ????! Andiamoooooo! ?? #ItaliaTeam… - Coninews : Matteo non si ferma più! ?? Con la vittoria in due set (6-4 6-3) ai danni di Van De Zandschulp, Matteo #Berrettini… - Lukee22_ : MATTEO BERRETTINI???? - VittoGalbiaz : RT @sportface2016: +++MATTEO #BERRETTINI NON SI FERMA PIU: BATTE #KRAJINOVIC IN DUE SET E VINCE NUOVAMENTE IL TORNEO DEL #QUEENS. FENOMENAL… -