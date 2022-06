Maria De Filippi e Silvia Toffanin potrebbero collaborare nella prossima stagione televisiva

(Di domenica 19 giugno 2022) Le strade diDeincrociarsi nel corso della. Se qualche mese fa si sono prese a braccetto per “riempire” la nuova domenica pomeriggio rimasta orfana di Barbara d’Urso, a settembre le dueaddirittura lavorare insieme. Secondo quanto scritto da Ivan Rota nelle sue pillole di gossip su Dagospia le due avrebbero in ballo una collaborazione per Amici. “Pare che Depotrebbe affidare la conduzione della pomeridiana di Amici a”. – Ha scritto Ivan Rota, che ha poi aggiunto – “In effetti il lavoro della conduttrice di Verissimo è aumentato nell’ ultimo anno. Ed è andata a occupare alcuni ...

Strabocciati anche gli ex 'Amici diDe' Albe e Deddy, bene N. A. I. P. e Alan Sorrenti. Chicca della settimana: 'Buco nero' di Voodoo Kid. A voi tutte le recensioni alle più importanti ...Sulle pagine del settimanale Nuovo, dove da anni cura una rubrica tv, il marito diDeha ricordato che per fare carriera nel mondo dello spettacolo e raggiungere dei traguardi notevoli ... Silvia Toffanin, lo sgarro a Maria De Filippi è inaccettabile. Scandalo Ho concordato la cosa con il programma, ovviamente. Con Maria De Filippi si lavora benissimo, ammiro la sua capacità di creare programmi anche molto diversi tra loro. E poi, è una persona che sa ...Stando a quanto riportatato da Dagospia, la De Filippi sarebbe però pronta a lasciare la conduzione a uno dei volti emergenti Mediaset, da molti designata proprio come sua erede: Silvia Toffanin. In q ...