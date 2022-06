Manè al Bayern, colpo da oltre 40 milioni - Sport - quotidiano.net (Di domenica 19 giugno 2022) Il difensore Lars Lukas Mai ha lasciato il Bayern Monaco per andare al Lugano in Svizzera, hanno fatto sapere ieri i campioni della Bundesliga, ma l'annuncio più atteso da parte dei bavaresi è ... Leggi su quotidiano (Di domenica 19 giugno 2022) Il difensore Lars Lukas Mai ha lasciato ilMonaco per andare al Lugano in Svizzera, hanno fatto sapere ieri i campioni della Bundesliga, ma l'annuncio più atteso da parte dei bavaresi è ...

Pubblicità

DiMarzio : .@FCBayern, pronta offerta per #Mané del @LFC: le cifre - CMercatoNews : ???? Sadio Mané promesso sposo del Bayern Monaco: intanto l'attaccante torna in Senegal e gioca con gli abitanti del… - EuropaCalcio : #Bayern, #Salihamidzic: “#Manè sta arrivando da noi” #europacalcio - Anemone1987 : @ASRdany74 @sportmediaset Anche perché in premier ormai è bruciato, il Bayern ha preso Mane, non ha il livello ment… - eldavidinho32 : RT @Gio_Dusi: Comunque andrà a finire la questione Lewandowski, l’acquisto di Sadio #Mané da parte del Bayern Monaco è speciale. Perché nel… -