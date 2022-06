Malattie tiroidee | quali sono i segnali da non sottovalutare

(Di domenica 19 giugno 2022) La tiroide è una ghiandola fondamentale: se non funziona correttamente ne risente tutto l’organismo. In occasione della settimana mondiale della tiroide l’ISS ha diffuso anche un decalogo per rispondere alle più frequenti domande sul tema

Pubblicità

...della distruzione delle cellule, la malattia conduce solitamente ad una ridotta produzione ormonale ( ipotiroidismo ). La tiroidite di Hashimoto è oggi considerata una tra le......sull'utilità della terapia con cortisone in pazienti che presentano gravi disfunzioni...è laureato con lode in Medicina e Chirurgia a Pisa e quindi specializzato in Endocrinologia e...L’incendio scoppiato in due capannoni di stoccaggio e di trattamento di rifiuti dell’ex discarica di Malagrotta a Roma avrà di sicuro un impatto non indifferente non ...L’incendio scoppiato in due capannoni di stoccaggio e di trattamento di rifiuti dell’ex discarica di Malagrotta a Roma avrà di sicuro un impatto non indifferente non ...