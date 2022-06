Lavorare meno, lavorare meglio e vivere felici… (Di domenica 19 giugno 2022) Un macellaio di Bolzano, tra i piu' apprezzati in citta', ha scelto di dimezzare l'orario di lavoro a discapito del fatturato ma a vantaggio del tempo libero da passare con la famiglia Video Montato ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 19 giugno 2022) Un macellaio di Bolzano, tra i piu' apprezzati in citta', ha scelto di dimezzare l'orario di lavoro a discapito del fatturato ma a vantaggio del tempo libero da passare con la famiglia Video Montato ...

Pubblicità

unoenessunoe : Su @repubblica l'amaca di #MicheleSerra sull'ambizione dei giovani a lavorare meno e meglio (caro Serra lo penso an… - SalvaThor59 : @fratotolo2 @IlPrimatoN Pensioni, pensioni, pensioni. Pensioni per tutti, come se piovesse. Visto che, come dice il… - Boomer_1979 : Esco da un bar che non trova personale.. Eh certo, continuate col #redditodicittadinanza, piuttosto che lavorare si… - lokihogws : @krapfenx conosco persone che lavorano per imparare un mestiere, e i titolari ancora li pagano meno di 400€ al mese… - leonidagram_ : @Luca_____01 @PercheCazzo Le paghe le decidono le aziende, i soldi che 'regalano' li da lo stato, son due circuiti… -