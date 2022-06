Inter | Kolarov annuncia l’addio al calcio giocato

(Di domenica 19 giugno 2022) “Comunico oggi il mio addio al. Ho sempre saputo che prima o poi questo giorno sarebbe arrivato e, nonostante ciò, sono grato di essere riuscito a realizzare quello che è stato il mio sogno da sempre”, ha detto Aleksandar, ex terzino tra le tante di Lazio, Roma e, in una lettera L'articolo

... nonostante ciò, sono grato di essere riuscito a realizzare quello che è stato il mio sogno da sempre", ha detto Aleksandar, ex terzino tra le tante di Lazio, Roma e, in una lettera all'...... manca solo la risposta definitiva dell'interessato, per cui allo stato attuale l'è in ... Già gli addii ( Ranocchia ,, Vecino e Perisic ) porteranno risparmi; Handanovic rinnoverà al ... Kolarov ancora sotto contratto con l’Inter: ultimi giorni prima dell’annuncio (ANSA) - ROMA, 19 GIU - 'Comunico oggi il mio addio al calcio giocato. Ho sempre saputo che prima o poi questo giorno sarebbe arrivato e, ..."Comunico oggi il mio addio al calcio giocato. Ho sempre saputo che prima o poi questo giorno sarebbe arrivato e, nonostante cio', sono grato ...