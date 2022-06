In Francia la sfida Macron - Mélenchon | in gioco la maggioranza in Parlamento

Pubblicità

il_kuzzo : RT @ZiaLulli1: La voce dei nessuno #FranciaMarquez #ColombiaAlVoto - TheItalianTimes : ?? IL VOTO D’OLTRALPE La #Francia ai #ballottaggi: ancora sfida #Macron-#Melenchon. Secondo turno delle #elezioni le… - VelvetMagIta : #Francia, #Macron e #Mélenchon: sfida all’ultimo voto #Velvet #VelvetMag - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Elezioni Francia, urne aperte per il secondo turno delle legislative. Macron teme il sorpasso e sfida Melenchon https://t.c… - mentinfuga : -

Anche in questo caso, si tratta di unatutta in salita. - Inseggi aperti dalle 8 di questa mattina per il secondo turno delle elezioni legislative Si gioca al fotofinish la corsa per ...... Germania, Spagna, Italia, Stati Uniti,, Svizzera e altri Paesi 'ostili' alla Russia. Il ... In sostanza, laper l'Italia, quando Roma si deciderà finalmente di occuparsi dei sacrosanti ...Roma, 19 giu. (askanews) - Il presidente francese Emmanuel Macron e la first lady Brigitte hanno votato a Touquet per il secondo turno delle elezioni legislative per il rinnovo dell'Assemblea nazional ...(LaPresse) – Urne aperte in Francia dove gli elettori sono chiamati al voto per il secondo turno delle elezioni legislative. La sfida è tra la coalizione Ensemble!, guidata da Emmanuel Macron che si è ...