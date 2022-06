Il coach di Jacobs | «Quando corre sa utilizzare il sentimento più potente | l’amore»

(Di domenica 19 giugno 2022) Ildi Marcell, Paolo Camossi, ha rilasciato un’intervista a Specchio. Camossi è un ex triplista, campione del mondo indoor nel 2001. La prima volta che ha visto? «A Gorizia, nel 2012, ho lavorato con lui una settimana. Aveva i capelli da Napo Orso Capo, tutto dinoccolato, con una tuta fuori taglia. Era appena entrato in Polizia. Abbiamo giocato a baseball». La prima volta che lo ha allenato sul serio? «Ottobre 2015. Ho visto una forza della natura. Il mio ex allenatore mi mise subito pressione “Paolo, attento, hai un diamante fra le mani”». Che cosa ha di speciale? «Il carattere. La capacità di mettersi in gioco e un livello di concentrazione impressionante»., dice, gareggia con il sorriso. «Lui sailpiù ...

