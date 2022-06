Hater insulta Elettra Lamborghini, lei ferma un’esibizione per cacciarlo: “Fuori dai cog***” (Di domenica 19 giugno 2022) In discoteca a Riccione per un dj-set, Elettra Lamborghini ha interrotto l’esibizione per cacciare un Hater. L’uomo l’aveva insultata mentre stava cantando. Arriva da Riccione un episodio spiacevole che ha coinvolto Elettra Lamborghini. In discoteca per un dj-set, la cantante ha interrotto una esibizione per rispondere a un Hater che l’aveva insultata mentre stava cantando. È stata lei stessa a condividere i video del momento tra le sue Instagram stories per poi spiegare l’accaduto ai suoi follower. Elettra Lamborghini: “Ero in imbarazzo” Subito dopo l’esibizione, andata avanti dopo avere rimesso al suo posto l’uomo che l’aveva insultata, Elettra ha raccontato ... Leggi su howtodofor (Di domenica 19 giugno 2022) In discoteca a Riccione per un dj-set,ha interrotto l’esibizione per cacciare un. L’uomo l’avevata mentre stava cantando. Arriva da Riccione un episodio spiacevole che ha coinvolto. In discoteca per un dj-set, la cantante ha interrotto una esibizione per rispondere a unche l’avevata mentre stava cantando. È stata lei stessa a condividere i video del momento tra le sue Instagram stories per poi spiegare l’accaduto ai suoi follower.: “Ero in imbarazzo” Subito dopo l’esibizione, andata avanti dopo avere rimesso al suo posto l’uomo che l’avevata,ha raccontato ...

