Grande Fratello, Ambra Lombardo si è sposata: “Vi racconto la felicità” (Di domenica 19 giugno 2022) Ambra Lombardo e Lorenzo Cascino sono diventati marito e moglie. La coppia, che aveva già annunciato da mesi il matrimonio, è convolata a nozze sabato 18 giugno a Noto. Una cerimonia abbastanza ristretta anche se sui social gli sposi hanno ricevuto tanti commenti. Vediamo i dettagli. Le nozze Ambra e Lorenzo si sono sposati a L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 19 giugno 2022)e Lorenzo Cascino sono diventati marito e moglie. La coppia, che aveva già annunciato da mesi il matrimonio, è convolata a nozze sabato 18 giugno a Noto. Una cerimonia abbastanza ristretta anche se sui social gli sposi hanno ricevuto tanti commenti. Vediamo i dettagli. Le nozzee Lorenzo si sono sposati a L'articolo

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Gabrielli: 'Non esiste un Grande Fratello in Italia'. 'Nessuno vuole investigare sulle opinioni delle persone'. 'Gr… - santacaliri76 : I nostri durelli e suoi amici di Grande Fratello Vip @AXBproduction @deliaduranoff @alfosignorini #alexbelli… - ilBaffo86 : Grande Fratello, il doloroso sfogo di Roberta Beta: 'Da uwn anno non lavoro, autostima sotto i piedi' - CiabattaUna : RT @danielcame: È la grande vendetta di Daniele Pradè a distanza di sette anni. Fa venire il fratello a Firenze, lo porta in sede, gli fa v… - Chia2741 : RT @Ninomauger: C’è chi ha avuto dei fan solo in corrispondenza di una ship , e chi invece ha dei fan da sola e che si è creata una carrier… -