Gillet | “Origi duttile | Lang è come Cassano De Ketelaere? Golden boy”

L'ex portiere belga lo ha descritto così:giudica anche l'altro suo connazionale che dovrebbe vestire la maglia rossonera, ovveroCommenta per primo Jean - Francois, ex portiere belga con grande esperienza in Italia, ha parlato a Tuttosport degli obiettivi ... 'Duttile, se cambi sistema sa cosa fare. E poi anche al ...È ancora giovane, parliamo di un giocatore serio Le parole dell’ex portiere sull’attaccante in arrivo al Milan. Jean-Francois Gillet, ex portiere di Bari e Torino, ha detto la… Leggi ...Non sente la pressione, è tagliato per un grande club, in Belgio oramai fa davvero troppa differenza. Gillet non ha dubbi: 'De Ketelaere non sente la pressione. Sia lui che Lang dovranno adattarsi eve ...