GF Vip 7 | la decisione di Belen se Antonino Spinalbese parteciperà | il rumor

(Di domenica 19 giugno 2022) Ladisul GF Vip 7qualche tempo fa ha rivelato di essere stato contattato dal GF Vip 7 per prendere parte alla prossima edizione. Ne ha parlato in radio su RTL 102.5: “Mi hanno cercato, mi vogliono rinchiudere nella Casa, ma io scappo. Io adesso sto pensando ad altro, a L'articolo proviene da Novella 2000.

Antonino Spinalbese qualche tempo fa ha rivelato di essere stato contattato dal GF Vip 7 per prendere parte alla prossima edizione. Ne ha parlato in radio su RTL 102.5: "Mi hanno cercato, mi vogliono rinchiudere nella Casa, ma io scappo. Io adesso sto pensando ad altro". Antonino Spinalbese potrebbe essere un concorrente della prossima edizione del Grande Fratello Vip. L'ex fidanzato di Belen Rodriguez, dalla quale ha avuto la piccola Luna Marì, starebbe pensando di partecipare. Una decisione che, tuttavia, non sarebbe stata presa bene da Belen.