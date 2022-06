F1, GP Canada 2022. Sainz: “Siamo stati i più veloci in gara, mancato qualcosa per sorpasso” (Di domenica 19 giugno 2022) “Ho spinto a tutta, non ho lasciato un centimetro in frenata e vicino alle barriere. Le ho provate tutte, non avevamo abbastanza velocità per avvicinarci a sufficienza nel tornante. La cosa positiva è che eravamo più veloci in tutta la gara, ci è mancato qualcosa per il sorpasso”. Queste le parole di Carlos Sainz dopo il secondo posto nel Gran Premio del Canada di Formula 1. “Siamo contenti per come Siamo riusciti a mettere pressione – rimarca lo spagnolo della Ferrari – Siamo arrivati vicinissimi a vincere, continueremo a provarci nella prossima gara”. L’ORDINE DI ARRIVO CLASSIFICHE PILOTI e COSTRUTTORI AGGIORNATE LE PAGELLE DEL GP SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 19 giugno 2022) “Ho spinto a tutta, non ho lasciato un centimetro in frenata e vicino alle barriere. Le ho provate tutte, non avevamo abbastanzatà per avvicinarci a sufficienza nel tornante. La cosa positiva è che eravamo piùin tutta la, ci èper il”. Queste le parole di Carlosdopo il secondo posto nel Gran Premio deldi Formula 1. “contenti per comeriusciti a mettere pressione – rimarca lo spagnolo della Ferrari –arrivati vicinissimi a vincere, continueremo a provarci nella prossima”. L’ORDINE DI ARRIVO CLASSIFICHE PILOTI e COSTRUTTORI AGGIORNATE LE PAGELLE DEL GP SportFace.

