Eni | Descalzi | Gas? Non siamo totalmente autonomi Ora azione forte del governo per superare l' inverno

(Di domenica 19 giugno 2022) Ildeve fare i conti con l'emergenza energetica. La crisi die luce è ormai in atto dopo la decisione di Gazprom di dimezzare le forniture di metano all'Italia. "Se dovessero tagliare adesso - spiega Claudio, ad di Eni alla Repubblica delle idee - non saremmo pronti, cominceremo ad essere pronti nel 2023. Abbiamo bisogno di finalizzare tutti gli accordi costruiti negli ultimi 4-5 mesi. Quindi l'augurio è che si possa mantenere ancora un limitato flusso russo".ha ribadito l'importanza degli stoccaggi che "sono già al 50%"; nell'ipotesi peggiore, "dovremmo forzare ulteriormente l'arrivo dida altri Paesi ma comunque abbiamo una diversificche ci farà passare l'". "Questo è sicuro", ha concluso. Segui su affaritaliani.it

