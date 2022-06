Checco Zalone tour: Amore + Iva parte da Firenze il prossimo 8 novembre (Di domenica 19 giugno 2022) Il comico pugliese Checco Zalone sarà in tour nei teatri e nei palazzetti di tutta Italia, con il suo spettacolo inedito dal titolo «Amore + Iva», scritto con Sergio Maria Rubino e Antonio Iammarino. L’attore e regista tornerà sul palco 11 anni dopo il Resto Umile World tour e dopo avere battuto tutti i record della storia del cinema italiano. Prodotto da Arcobaleno Tre e MZL, il nuovo tour di Checco Zalone durerà un anno. Il debutto sarà a Firenze il prossimo 8 novembre, mentre nel periodo natalizio lo spettacolo approderà al Teatro degli Arcimboldi di Milano (dal 20 dicembre al 22 gennaio 2023). Il tour attraverserà tutta la penisola coinvolgendo, tra le altre città, Roma e Bologna, ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 19 giugno 2022) Il comico pugliesesarà innei teatri e nei palazzetti di tutta Italia, con il suo spettacolo inedito dal titolo «+ Iva», scritto con Sergio Maria Rubino e Antonio Iammarino. L’attore e regista tornerà sul palco 11 anni dopo il Resto Umile Worlde dopo avere battuto tutti i record della storia del cinema italiano. Prodotto da Arcobaleno Tre e MZL, il nuovodidurerà un anno. Il debutto sarà ail, mentre nel periodo natalizio lo spettacolo approderà al Teatro degli Arcimboldi di Milano (dal 20 dicembre al 22 gennaio 2023). Ilattraverserà tutta la penisola coinvolgendo, tra le altre città, Roma e Bologna, ...

Pubblicità

gapetv : RT @tempoweb: Venditti e De Gregori mandano in delirio l'Olimpico. Chi erano i superospiti - serenaviani : RT @tempoweb: Venditti e De Gregori mandano in delirio l'Olimpico. Chi erano i superospiti - ZioGnagno : @gisellaruccia Fitto lo preferivo quando lo imitava Checco Zalone. - tempoweb : Venditti e De Gregori mandano in delirio l'Olimpico. Chi erano i superospiti - IavazzoSilvia : @amicixheart_ @alexias01 Qui mi è venuto in mente Checco Zalone : ma questa è del mestiere?! Meglio ridere davanti… -