Calciomercato Roma | Mourinho strizza l' occhio a Douglas Luiz

Pubblicità

DiMarzio : .@OfficialASRoma, Tiago Pinto ha chiesto informazioni al #Lione per #Aouar - DiMarzio : #Calciomercato | La @OfficialASRoma continua a lavorare per #Celik e #Frattesi - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @OfficialASRoma: venerdì nuovo incontro con il Lille per #Celik. Si proverà a chiudere - romanewseu : Calciomercato #Roma, programmate le visite mediche di #Mkhitaryan: pronto un biennale con l’#Inter ??… - MarcoVioli5 : RT @Romagialloross4: #CalciomercatoRoma, per #Diawara l'era giallorossa è finita: ipotesi #Bundesliga #Calciomercato #ASRoma #ASR https:… -

ForzaRoma.info

Il primo interessa alle società della Ligue1 ed è valutato sui 12 - 15 milioni di euro dalla. In particolare si segnala l'interesse dell'Olympique Marsiglia che, però, non riuscirebbe a ...Commenta per primo Dopo aver piazzato il colpo Matic, lanon si ferma ed è tornata alla caccia per un altro centrocampista. Nella lista della dirigenza ci sono De Paul e Frattesi, ma secondo La Repubblica l'obiettivo più fattibile sarebbe Douglas Luiz :... Calciomercato, Cuadrado può lasciare la Juventus: sfida tra Roma e Inter CALCIOMERCATO ROMA MKHITARYAN – Dopo aver deciso di non rinnovare il proprio contratto con la Roma, Henrich Mkhitaryan è pronto a iniziare una nuova avventura con la maglia dell’Inter. La società nera ...Cristiano Ronaldo torna in Italia dopo l'esperienza alla Juventus CR7 è in uscita dal Manchesteter United (con cui ha segnato 24 gol in 37 presenze nell'ultima stagione) che il prossimo anno non gioc ...