Bremer, c'è l'Inter. Occhio Milan: Psg su Sanches - Sport - quotidiano.net (Di domenica 19 giugno 2022) Renato Sanches, centrocampista di 24 anni del Lille e del Portogallo di Mattia Todisco Si attendono risposte. Dai club e dai giocatori. Il mercato estivo è nel vivo da un pezzo e qualche nome "pesante"... Leggi su quotidiano (Di domenica 19 giugno 2022) Renato, centrocampista di 24 anni del Lille e del Portogallo di Mattia Todisco Si attendono risposte. Dai club e dai giocatori. Il mercato estivo è nel vivo da un pezzo e qualche nome "pesante"...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato, @Inter | Nell'affare #Bremer il @TorinoFC_1906 vorrebbe inserire #Casadei, ma per i nerazzurri è in… - Gazzetta_it : Gol, intercetti e duelli: in cosa #Bremer può essere meglio di Skriniar #Inter - DiMarzio : #Calciomercato I @Inter, i dettagli dell'offerta del @PSG_inside per Milan #Skriniar e la posizione dei nerazzurri - divanauta : RT @FcInterNewsit: CdS - Bremer vuole l'Inter e spinge i due club per accorciare i tempi della negoziazione - Smargiasso1975_ : RT @RafGarinella: Capitolo #Bremer: il #Torino ha da perdere. O lo vende quest’estate all’#Inter o l’#Inter se lo prende il prossimo anno a… -