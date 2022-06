Ballottaggi, ancora tensioni nel Centrodestra (Di domenica 19 giugno 2022) “Fratelli d’Italia lavora da sempre per l’unità del Centrodestra. Per questo siamo molto soddisfatti che, in vista dei Ballottaggi di domenica 26 giugno, indipendentemente dalle scelte tecniche e autonome dei candidati sindaci, sia stato raggiunto ovunque l’accordo politico di tutto il Centrodestra per battere la sinistra Pd-Cinquestelle”. È quanto ha annunciato ieri il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. Ballottaggi, Meloni: “A Verona Sboarina verrà sostenuto da tutto il Centrodestra” “Anche nelle situazioni più complesse come Verona e Catanzaro – ha aggiunto la presidente di FdI -, dove era stato chiesto un apparentamento formale che è stato rifiutato dai candidati sindaco al Ballottaggio, come peraltro avviene ovunque quasi sempre, è stato comunque garantito, tanto da ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 19 giugno 2022) “Fratelli d’Italia lavora da sempre per l’unità del. Per questo siamo molto soddisfatti che, in vista deidi domenica 26 giugno, indipendentemente dalle scelte tecniche e autonome dei candidati sindaci, sia stato raggiunto ovunque l’accordo politico di tutto ilper battere la sinistra Pd-Cinquestelle”. È quanto ha annunciato ieri il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni., Meloni: “A Verona Sboarina verrà sostenuto da tutto il” “Anche nelle situazioni più complesse come Verona e Catanzaro – ha aggiunto la presidente di FdI -, dove era stato chiesto un apparentamento formale che è stato rifiutato dai candidati sindaco alo, come peraltro avviene ovunque quasi sempre, è stato comunque garantito, tanto da ...

