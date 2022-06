Al via le repliche di Sissi su La5, in attesa della seconda stagione: la messa in onda a fine 2022 su Canale5? (Di domenica 19 giugno 2022) Sissi su La5 in onda da stasera, 19 giugno, in replica. In attesa della seconda stagione, attualmente in produzione, la rete Mediaset ripropone la serie evento record di ascolti su Canale5 durante lo scorso inverno. Sissi su La5 verrà trasmessa ogni domenica con due episodi a settimana fino al 3 luglio. L’opera – titolo originale “Sisi” – è incentrata sulla figura dell’Imperatrice Elisabetta, resa indimenticabile dai film con Romy Schneider, che in questa rilettura è interpretata dall’emergente attrice svizzero-americana Dominique Devenport, affiancata dal tedesco Jannik Schümann nel ruolo dell’Imperatore Franz. Pop star e influencer del suo tempo, Sissi è un’icona che sembra avere ancora ... Leggi su optimagazine (Di domenica 19 giugno 2022)su La5 inda stasera, 19 giugno, in replica. In, attualmente in produzione, la rete Mediaset ripropone la serie evento record di ascolti sudurante lo scorso inverno.su La5 verrà trasogni domenica con due episodi a settimana fino al 3 luglio. L’opera – titolo originale “Sisi” – è incentrata sulla figura dell’Imperatrice Elisabetta, resa indimenticabile dai film con Romy Schneider, che in questa rilettura è interpretata dall’emergente attrice svizzero-americana Dominique Devenport, affiancata dal tedesco Jannik Schümann nel ruolo dell’Imperatore Franz. Pop star e influencer del suo tempo,è un’icona che sembra avere ancora ...

