Uomini e Donne | è già finita tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone?

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 18 giugno 2022) Da quando si sono fidanzati nello studio disi sono visti pochissimo. E non solo per via della distanza (lui abita in Liguria, lei in Campania), visto che anche quando si incontrano – prevalentemente nei weekend – trascorrono assieme al massimo quarantotto ore. Ieri, poi, è arrivata la notizia secondo cui l’ex tronista dinon sarà presente alla festa di compleanno di. L’ex corteggiatrice compirà gli anni tra qualche giorno, masarà in viaggio in camper con la sua famiglia. Andrà all’estero, in Scozia e in Inghilterra, e starà via oltre un mese. In tutto ciò, si chiedono perplessi i fan, che ruolo ha? Perché non è ...