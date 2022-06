Ultime Notizie – Mondiali nuoto Budapest 2022 | Ceccon record nei 50 farfalla

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 18 giugno 2022) Unitaliano al via deididi. Thomas, nei 50, nuota in 22’’88 stabilendo il nuovo primato nazionale. Un tempo di assoluto rilievo per il ventenne veneto, al livello dell’americano Caeleb Dressel, 7 volte oro olimpico. “Sono partito subito forte e sono contento perché erano cinque volte consecutive che facevo sopra un centesimo dalitaliano -le parole dial sito della Fin-. Due settimane fa a Canet mi ero scaldato a secco e mi ero sentito bene. Qui l’ho rifatto e mi sono ripetuto in gara. Sono molto contento, certo davanti magari hanno nuotato controllando. Non sono a livello di Dressel in questa gara, però il 50 mi è servito per rompere il ghiaccio e tirare com e so ...