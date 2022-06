Travolti e uccisi da un’auto: morti ex calciatore e la fidanzata mentre erano in bici (Di sabato 18 giugno 2022) Un brutto incidente si è verificato a Marina di Montemarciano: l’ex calciatore Alberto Catani, 42 anni, e la sua compagna Stefania Viterbo sono stati investiti da un’auto mentre si trovavano in viaggio in bicicletta. Il veicolo era guidato da una donna di circa 40 anni, in compagnia della figlia. I due ciclisti deceduti sono stati identificati come l’ex calciatore Alberto Catani, 42 anni, e la sua compagna Stefania Viterbo. Secondo quanto si apprende la coppia stava tornando a casa dopo una giornata di mare, l’auto ha sbandato urtando prima contro un camper e poi colpendo l’ex centrocampista e la sua compagna. Immediati i soccorsi mentre le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi per determinare le dinamiche. Nel corso della carriera Alberto Catani ha indossato le maglie di Fano, ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 18 giugno 2022) Un brutto incidente si è verificato a Marina di Montemarciano: l’exAlberto Catani, 42 anni, e la sua compagna Stefania Viterbo sono stati investiti dasi trovavano in viaggio incletta. Il veicolo era guidato da una donna di circa 40 anni, in compagnia della figlia. I due ciclisti deceduti sono stati identificati come l’exAlberto Catani, 42 anni, e la sua compagna Stefania Viterbo. Secondo quanto si apprende la coppia stava tornando a casa dopo una giornata di mare, l’auto ha sbandato urtando prima contro un camper e poi colpendo l’ex centrocampista e la sua compagna. Immediati i soccorsile forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi per determinare le dinamiche. Nel corso della carriera Alberto Catani ha indossato le maglie di Fano, ...

