Traffico Roma del 18-06-2022 ore 09:30 (Di sabato 18 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma Buongiorno e ben ritrovati in studio Massimo veschi Traffico in aumento sulle principali strade che portano al litorale possibili rallentamenti Dunque in direzione di Ostia sulla Cristoforo Colombo e sulla Pontina direzione Latina regolare il Traffico in città una città è impegnata oggi in diversi eventi questa mattina dalle 10 alle 14 è in programma una manifestazione Piazza del Popolo dove sono previste circa diecimila persone limitazioni della viabilità sulle strade adiacenti la piazza altra manifestazione dalle 14 alle 20 in Piazza dei Santi Apostoli in caso non si escludono rallentamenti in via Cesare Battisti durante il deflusso dei partecipanti altri due importanti eventi per concludere la giornata dalle 21:30 in centro si svolgerà una gara podistica la We run Rome con ... Leggi su romadailynews (Di sabato 18 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati in studio Massimo veschiin aumento sulle principali strade che portano al litorale possibili rallentamenti Dunque in direzione di Ostia sulla Cristoforo Colombo e sulla Pontina direzione Latina regolare ilin città una città è impegnata oggi in diversi eventi questa mattina dalle 10 alle 14 è in programma una manifestazione Piazza del Popolo dove sono previste circa diecimila persone limitazioni della viabilità sulle strade adiacenti la piazza altra manifestazione dalle 14 alle 20 in Piazza dei Santi Apostoli in caso non si escludono rallentamenti in via Cesare Battisti durante il deflusso dei partecipanti altri due importanti eventi per concludere la giornata dalle 21:30 in centro si svolgerà una gara podistica la We run Rome con ...

Pubblicità

VAIstradeanas : 09:23 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - debe : @TaniuzzaCalabra La Salerno-Reggio Calabria è un'autostrada assolutamente decente ed in linea con le altre. Mi vien… - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso in viale di Tor Marancia - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico rallentato in via Gregorio VII - News_24it : Dal 20 giugno limitazioni al transito, in orario notturno, in direzione Roma i lavori non saranno eseguiti nelle gi… -