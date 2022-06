Rosina | torna a casa a Roma dove si era recata per la morte del figlio | viene uccisa in un incidente stradale

Leggi su formatonews

(Di sabato 18 giugno 2022) Una tragedia avvenuta la notte scorsa a contrada Melara di Lauria, in provincia di Potenza. L’anziana era nell’auto guidata dal marito. I coniugi stavano facendo ritorno in Calabria dal Lazio,si erano recati in seguito alladel, causata da unsul lavoro. ANSA/VIGILI DEL FUOCOUna donna,De Franco, di 80 anni, di Tortora in provincia di Cosenza, è morta in unavvenuto, per cause in fase di accertamento, in contrada Melara di Lauria, vicino Potenza. Non è chiara ancora la dinamica dell’accaduto ma secondo i primi accertamenti l’anziana è rimasta incastrata nell’auto che in seguito è precipitata in un burrone. Alla guida c’era il marito, rimasto ferito in maniera grave. L’uomo, soccorso dagli ...