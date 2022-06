Roberta Morise è incredula | Situazione imbarazzante: “Da chiusura” (Di sabato 18 giugno 2022) Brutte notizie per la conduttrice Roberta Morise che deve fare già i conti con una Situazione imbarazzante: i numeri li condannano Che batosta per Roberta Morise (screenshot RaiPlay)Dopo la breve esperienza all‘Isola dei Famosi, per la conduttrice Roberta Morise è subito arrivata una nuova occasione di lavoro. L’ex naufraga è tornata al suo primo vero amore ovvero alla conduzione. Per lei è arrivato un progetto molto importante in collaborazione con la Rai e si è ritrovata così al timone del format Camper con il collega Tinto. Il programma, che ha preso il posto di Antonella Clerici ed il suo È sempre mezzogiorno, è andato in onda per sole sette puntate fino a questo momento. Sette appuntamenti che si sono però già rivelati un flop e dai social sono ... Leggi su specialmag (Di sabato 18 giugno 2022) Brutte notizie per la conduttriceche deve fare già i conti con una: i numeri li condannano Che batosta per(screenshot RaiPlay)Dopo la breve esperienza all‘Isola dei Famosi, per la conduttriceè subito arrivata una nuova occasione di lavoro. L’ex naufraga è tornata al suo primo vero amore ovvero alla conduzione. Per lei è arrivato un progetto molto importante in collaborazione con la Rai e si è ritrovata così al timone del format Camper con il collega Tinto. Il programma, che ha preso il posto di Antonella Clerici ed il suo È sempre mezzogiorno, è andato in onda per sole sette puntate fino a questo momento. Sette appuntamenti che si sono però già rivelati un flop e dai social sono ...

