Perché il rifornimento occidentale di armi all’Ucraina va così a rilento

(Di sabato 18 giugno 2022) Il terzo incontro del Gruppo di contatto sull’Ucraina si è concluso con una coreografia che tutti conosciamo bene. I rappresentanti dei 50 Paesi mobilitati per sostenere lo sforzo militare di Kiev hanno manifestato l’intenzione di continuare a rifornire die materiali i difensori, e il summit tra i ministri della Difesa dei Paesi Nato ha prodotto una lista della spesa che riflette la situazione sul terreno. Di questi cento e più giorni di guerra, gli ultimi sessanta si sono rivelati una battaglia di logoramento per il fronte che corre da Kharkiv, nel nord, fino a Mykolayv sul Mar Nero, con gli scontri più intensi concentrati al centro, attorno a Severodnetsk e Kramatorsk. Le operazioni si sono trasformate in una sequela di duelli di artiglieria e assalti a centri urbani precedentemente colpiti da pesanti bombardamenti. Le richieste avanzate da Kiev al Gruppo di ...