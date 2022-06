Nasce il ‘pillolo’ maschile | la contraccezione non sarà più soprattutto responsabilità delle donne

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 18 giugno 2022) Lehanno molte scelte per il controllonascite, dalle pillole estroprogestiniche orali ai cerotti e ai dispositivi intrauterini, e in parte come risultato, a livello effettivo e sociale, si assumono la maggior parte dellanella prevenzionegravidanze. Per quanto riguarda invece le opzioni a disposizione dell’uomo, attualmente vi sono solo due metodi efficaci per il controllonascite: i preservativi maschili e la vasectomia. Tuttavia, i preservativi sono dei dispositivi monouso e in piccola percentuale soggetti a fallimento. Al contrario, la vasectomia – una procedura chirurgica – è considerata una forma permanente di sterilizzazione. Anche se la vasectomia può talvolta essere invertita, la chirurgia di inversione è piuttosto costosa e non ...