Mercato Milan – Castillejo in uscita: piace al Valencia di Gattuso (Di sabato 18 giugno 2022) Gennaro Gattuso, ex centrocampista e allenatore del Milan, ha puntato Samu Castillejo e vorrebbe portarlo con lui al Valencia, nella Liga Leggi su pianetamilan (Di sabato 18 giugno 2022) Gennaro, ex centrocampista e allenatore del, ha puntato Samue vorrebbe portarlo con lui al, nella Liga

Pubblicità

AntoVitiello : Il Psg piomba su Renato #Sanches, il #Milan ha saputo dell'avanzata dei francesi. Un affare quasi chiuso che si com… - cmdotcom : #Milan, mercato bloccato e il rinnovo di #Maldini: altro che Mulino Bianco... [@GianniVisnadi] - Gazzetta_it : Maldini e Massara, perché non c’è ancora la firma. E il mercato è fermo #Milan #calciomercato - ACM_Gaucho : RT @AntoVitiello: Il Psg piomba su Renato #Sanches, il #Milan ha saputo dell'avanzata dei francesi. Un affare quasi chiuso che si complica.… - ARabbier : Siamo passati in 3 giorni da Lang, De Ketelaere, Zaniolo, Botman e Sanches bloccati a Red Bird che non mette un sol… -