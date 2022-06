Lory Del Santo, ha un malore nel locale di Flavio Briatore e gli amici vogliono chiamare un’ambulanza (Di sabato 18 giugno 2022) L’ex naufraga Lory Del Santo pare abbia avuto un malore mentre si trovava a cena al noto locale di Flavio Briatore. Il racconto drammatico dell’ex naufraga. Lory Del Santo è stata una delle protagoniste assolute di questa edizione 2022 dell’Isola dei famosi. E’ stata eliminata soltanto qualche giorno fa e sembra che anche da ex naufraga, la showgirl abbia trovato il modo di stare sotto i riflettori. In studio, nel corso delle varie puntate sembra che se la sia presa in diverse circostanze con Vladimir Luxuria, che in questi mesi non si è risparmiata nel dare dei giudizi sulla sua persona. Ad ogni modo, in queste ore sembra che l’ex naufraga sia finita sotto i riflettori, per quanto accaduto in un noto locale di ... Leggi su baritalianews (Di sabato 18 giugno 2022) L’ex naufragaDelpare abbia avuto unmentre si trovava a cena al notodi. Il racconto drammatico dell’ex naufraga.Delè stata una delle protagoniste assolute di questa edizione 2022 dell’Isola dei famosi. E’ stata eliminata soltanto qualche giorno fa e sembra che anche da ex naufraga, la showgirl abbia trovato il modo di stare sotto i riflettori. In studio, nel corso delle varie puntate sembra che se la sia presa in diverse circostanze con Vladimir Luxuria, che in questi mesi non si è risparmiata nel dare dei giudizi sulla sua persona. Ad ogni modo, in queste ore sembra che l’ex naufraga sia finita sotto i riflettori, per quanto accaduto in un notodi ...

