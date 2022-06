LIVE Nuoto, Mondiali 2022 in DIRETTA: record italiano di Ceccon nei 50 farfalla! De Tullio in finale nei 400! Di Liddo in semifinale (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.08: Il paraguaiano Mateos vince la prima batteria dei 400 misti in 4’30?20 11.03: Al via ora la prima batteria dei 400 misti. Le batterie sono quattro, i primi otto vanno in finale, al via nella quarta Alberto Razzetti 11.00: Kamminga in rimonta vince con 58?69, secondo posto per lo statunitense Fink con 58?81, terzo il tedesco Matzerath con 59?94 10.58: Lo statunitense Andrew si aggiudica la penultima batteria con il tempo di 58?96, secondo posto per l’olandese Corbeau con 59?89, terza piazza per il lituano Sidlauskas con 59?90. Male Wilby. Ora Kamminga e Fink al via dell’ultima batteria 10.55: Nicolò Martinenghi in scioltezza domina la batteria dei 100 rana e vince con 59?06 che basterà eccome per la semifinale. Secondo il cinese Yan Zibei con 59?83, terzo il giapponese ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.08: Il paraguaiano Mateos vince la prima batteria dei 400 misti in 4’30?20 11.03: Al via ora la prima batteria dei 400 misti. Le batterie sono quattro, i primi otto vanno in, al via nella quarta Alberto Razzetti 11.00: Kamminga in rimonta vince con 58?69, secondo posto per lo statunitense Fink con 58?81, terzo il tedesco Matzerath con 59?94 10.58: Lo statunitense Andrew si aggiudica la penultima batteria con il tempo di 58?96, secondo posto per l’olandese Corbeau con 59?89, terza piazza per il lituano Sidlauskas con 59?90. Male Wilby. Ora Kamminga e Fink al via dell’ultima batteria 10.55: Nicolò Martinenghi in scioltezza domina la batteria dei 100 rana e vince con 59?06 che basterà eccome per la semi. Secondo il cinese Yan Zibei con 59?83, terzo il giapponese ...

