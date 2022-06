LIVE MotoGP, GP Germania 2022 in DIRETTA: Bagnaia, Mir e Quartararo in testa, buon ritmo per tutti (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.14 Ecco la caduta precedentemente citata di Aleix Espargarò: Drama is starting already As turn 13 takes out @AleixEspargaro #GermanGP pic.twitter.com/LLJXxY5KCm — MotoGP (@MotoGP) June 18, 2022 14.12 Si migliora Joan Mir, sale in terza posizione con 1:21.179. 14.10 Gran ritmo per Francesco Bagnaia a inizio giro, ma nel terzo e nel quarto settore perde qualcosa e non riesce a migliorare il suo tempo. 14.08 Rientra in pista Aleix Espargarò. 14.07 Bene anche Marco Bezzecchi, attualmente nono; Luca Marini dodicesimo, Enea Bastianini 14°, 18esimo Andrea Dovizioso, in difficoltà Franco Morbidelli, 23°. 14.05 Ottavo Fabio Di Giannantonio, 1:21.552. Bagnaia in curva 8 perde temporaneamente il controllo della sua ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.14 Ecco la caduta precedentemente citata di Aleix Espargarò: Drama is starting already As turn 13 takes out @AleixEspargaro #GermanGP pic.twitter.com/LLJXxY5KCm —(@) June 18,14.12 Si migliora Joan Mir, sale in terza posizione con 1:21.179. 14.10 Granper Francescoa inizio giro, ma nel terzo e nel quarto settore perde qualcosa e non riesce a migliorare il suo tempo. 14.08 Rientra in pista Aleix Espargarò. 14.07 Bene anche Marco Bezzecchi, attualmente nono; Luca Marini dodicesimo, Enea Bastianini 14°, 18esimo Andrea Dovizioso, in difficoltà Franco Morbidelli, 23°. 14.05 Ottavo Fabio Di Giannantonio, 1:21.552.in curva 8 perde temporaneamente il controllo della sua ...

