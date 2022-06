LIVE Moto2, GP Germania 2022 in DIRETTA: tra poco al via le qualifiche (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 15.22 Vietti, Arbolino, Corsi, Antonelli e Zaccone dovranno invece passare per il Q1. 15.19 Ecco i quattordici piloti che saranno protagonisti DIRETTAmente del Q2: 1 Filip Salac (CZE) Gresini Racing Moto2 1:23.640 2 Aron Canet (ESP) Flexbox HP40 +0.213 3 Augusto Fernandez (ESP) RedBull KTM Ajo +0.317 4 Bo Bendsneyder (NED) Pertamina Mandalika +0.374 5 Pedro Acosta (ESP) RedBull KTM Ajo +0.412 6 Albert Arenas (ESP) GASGAS Aspar +0.460 7 Joe Roberts (USA) Italtrans Racing +0.482 8 Alonso Lopez (ESP) MB Conveyors +0.492 9 Cameron Beaubier (USA) American Racing +0.502 10 Fermin Aldeguer (ESP) MB Conveyors +0.59111 LORENZO DALLA PORTA (ITA) ITALTRANS RACING TEAM +0.595 12 Sam Lowes (GBR) Elf Marc VDS +0.645 13 Manuel Gonzalez (ESP) Yamaha VR46 +0.648 14 Ai Ogura (JPN) Idemitsu Honda +0.674 15.16 Le FP3 ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.22 Vietti, Arbolino, Corsi, Antonelli e Zaccone dovranno invece passare per il Q1. 15.19 Ecco i quattordici piloti che saranno protagonistimente del Q2: 1 Filip Salac (CZE) Gresini Racing1:23.640 2 Aron Canet (ESP) Flexbox HP40 +0.213 3 Augusto Fernandez (ESP) RedBull KTM Ajo +0.317 4 Bo Bendsneyder (NED) Pertamina Mandalika +0.374 5 Pedro Acosta (ESP) RedBull KTM Ajo +0.412 6 Albert Arenas (ESP) GASGAS Aspar +0.460 7 Joe Roberts (USA) Italtrans Racing +0.482 8 Alonso Lopez (ESP) MB Conveyors +0.492 9 Cameron Beaubier (USA) American Racing +0.502 10 Fermin Aldeguer (ESP) MB Conveyors +0.59111 LORENZO DALLA PORTA (ITA) ITALTRANS RACING TEAM +0.595 12 Sam Lowes (GBR) Elf Marc VDS +0.645 13 Manuel Gonzalez (ESP) Yamaha VR46 +0.648 14 Ai Ogura (JPN) Idemitsu Honda +0.674 15.16 Le FP3 ...

