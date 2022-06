LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2022 in DIRETTA: inizia la gara, cresce l’attesa per Sofia Raffaeli! (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:28 La francese Helene Karbanov fa 6 decimi meglio delle qualifiche alla palla (30.300). 10:25 Convincente 30.300 al nastro per Hanna Panna Wiesner, è un punteggio solido visto l’attrezzo. 10:22 Debole 29.300 alle clavette per l’estone Melany Keler. 10:19 La gara sta lentamente salendo di colpi: Annaliese Dragan ottiene 31.300 alla palla. 10:16 Consistente 31.550 al cerchio per la tedesca Margarita Kolosov, premiata particolarmente sul fronte delle difficoltà (15.3). 10:13 Faticano a decollare i punteggi, Andreea Verdes si ferma a 28.850 al nastro. 10:10 La georgiana Ketevan Arbolishvili si peggiora di quasi 4 punti alle clavette rispetto alla qualifica (27.800). 10:08 Più che discreto 30.500 alla palla per l’ungherese Fanni Pigniczki. 10:05 29.600 al cerchio per Lily Ramonatxo. 10:03 Vedremo ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:28 La francese Helene Karbanov fa 6 decimi meglio delle qualifiche alla palla (30.300). 10:25 Convincente 30.300 al nastro per Hanna Panna Wiesner, è un punteggio solido visto l’attrezzo. 10:22 Debole 29.300 alle clavette per l’estone Melany Keler. 10:19 Lasta lentamente salendo di colpi: Annaliese Dragan ottiene 31.300 alla palla. 10:16 Consistente 31.550 al cerchio per la tedesca Margarita Kolosov, premiata particolarmente sul fronte delle difficoltà (15.3). 10:13 Faticano a decollare i punteggi, Andreea Verdes si ferma a 28.850 al nastro. 10:10 La georgiana Ketevan Arbolishvili si peggiora di quasi 4 punti alle clavette rispetto alla qualifica (27.800). 10:08 Più che discreto 30.500 alla palla per l’ungherese Fanni Pigniczki. 10:05 29.600 al cerchio per Lily Ramonatxo. 10:03 Vedremo ...

