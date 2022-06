Lite tra Conte e Di Maio, Sallusti: “Vi dico chi è il vero usurpatore” (Di sabato 18 giugno 2022) I Cinque Stelle sono vicini ad implodere. Forse il Big Bang sarebbe dovuto esplodere già qualche tempo fa, quando crollò il governo Conte II e il Movimento decise comunque di votare la fiducia a Mario Draghi permettendo a Luigi Di Maio di proseguire la sua avventura di governo. Oppure il bubbone sarebbe potuto scoppiare durante l’elezione del presidente della Repubblica, quando il ministro degli Esteri mise in seria difficoltà Giuseppe Conte sull’elezione della Belloni al Colle e di fatto giocò una partita differente per il Quirinale. Invece i nodi arrivano al pettine ora, adesso che i grillini si apprestano a votare sulla regola (in teoria principio fondativo del Movimento) che limita a due ricandidature i mandati massimi dei “portavoce” in Parlamento. Ieri Beppe Grillo ha fatto sponda a Conte, chiedendo di mantenere ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 18 giugno 2022) I Cinque Stelle sono vicini ad implodere. Forse il Big Bang sarebbe dovuto esplodere già qualche tempo fa, quando crollò il governoII e il Movimento decise comunque di votare la fiducia a Mario Draghi permettendo a Luigi Didi proseguire la sua avventura di governo. Oppure il bubbone sarebbe potuto scoppiare durante l’elezione del presidente della Repubblica, quando il ministro degli Esteri mise in seria difficoltà Giuseppesull’elezione della Belloni al Colle e di fatto giocò una partita differente per il Quirinale. Invece i nodi arrivano al pettine ora, adesso che i grillini si apprestano a votare sulla regola (in teoria principio fondativo del Movimento) che limita a due ricandidature i mandati massimi dei “portavoce” in Parlamento. Ieri Beppe Grillo ha fatto sponda a, chiedendo di mantenere ...

