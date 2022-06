Johnny Depp tornerà in tribunale. Di nuovo (Di sabato 18 giugno 2022) Dopo sei anni di cause quasi continue, i guai legali dell'attore sono tutt'altro che finiti. Stavolta lo accusa un location manager per aggressioni sul set di City of Lies Leggi su vanityfair (Di sabato 18 giugno 2022) Dopo sei anni di cause quasi continue, i guai legali dell'attore sono tutt'altro che finiti. Stavolta lo accusa un location manager per aggressioni sul set di City of Lies

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Johnny Depp sarebbe pronto a rinunciare ai milioni di dollari che Amber Heard gli deve in risarcimento se lei rinun… - FraLauricella : ???#film oggi in #tv?? 11,16 IRIS Black Mass con Johnny Depp, Joel Edgerton, Kevin Bacon, Benedict Cumberbatch 13… - rusdaboss : Donnie Brasco 1997 Trailer HD | Al Pacino | Johnny Depp - VanityFairIt : L'attrice non molla: dopo aver perso il processo per diffamazione, ha rilasciato un'intervista in cui rende note le… - ParliamoDiNews : Johnny Depp accusa Amber Heard di essersi `reinventata` il processo durante la sua intervista -… -