Jessica Selassié annuncia un appuntamento sui social: c’entra la privacy (Di sabato 18 giugno 2022) Jessica Selassié fissa un appuntamento per la prossima settimana: una diretta su Instagram. Ecco perché Jessica Selassié si trova in vacanza a Mykonos con le sue sorelle Lulù e Clarissa e con il conduttore Alfonso Signorini. Così come hanno mostrato sui social con i video che sono subito diventati virali. La vincitrice del Grande Fratello Vip qualche giorno fa, stanca di vedere violata la sua privacy, ha avvisato con un post sulle sue storie che adirà le vie legali contro chi violerà la sua privacy. Dopo che le sono stati attribuiti dei flirt inesistenti, la princess ha scritto un post sulle sue storie social, dove c’era scritto: “Considerate le vicende e le chiacchiere che mi hanno vista protagonista nelle ultime settimane, ho deciso ... Leggi su 361magazine (Di sabato 18 giugno 2022)fissa unper la prossima settimana: una diretta su Instagram. Ecco perchési trova in vacanza a Mykonos con le sue sorelle Lulù e Clarissa e con il conduttore Alfonso Signorini. Così come hanno mostrato suicon i video che sono subito diventati virali. La vincitrice del Grande Fratello Vip qualche giorno fa, stanca di vedere violata la sua, ha avvisato con un post sulle sue storie che adirà le vie legali contro chi violerà la sua. Dopo che le sono stati attribuiti dei flirt inesistenti, la princess ha scritto un post sulle sue storie, dove c’era scritto: “Considerate le vicende e le chiacchiere che mi hanno vista protagonista nelle ultime settimane, ho deciso ...

