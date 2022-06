Isola dei Famosi, altri due naufraghi in infermeria: telespettatori in protesta contro la produzione (VIDEO) (Di sabato 18 giugno 2022) In queste ore, altri due naufraghi dell’Isola dei Famosi sono finiti in infermeria. Loro sono Nicolas Vaporidis e Mercedesz Henger. Per entrambi è stato necessario abbandonare temporaneamente la spiaggia per raggiungere la struttura sanitaria del posto. La figlia di Eva si è tagliata la mano, ma la situazione del primo finalista di questa edizione del L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di sabato 18 giugno 2022) In queste ore,duedell’deisono finiti in. Loro sono Nicolas Vaporidis e Mercedesz Henger. Per entrambi è stato necessario abbandonare temporaneamente la spiaggia per raggiungere la struttura sanitaria del posto. La figlia di Eva si è tagliata la mano, ma la situazione del primo finalista di questa edizione del L'articolo proviene da KontroKultura.

