Isis, arrestato a Roma un 37enne egiziano che faceva proselitismo sul web: “Insegnava agli adepti a fabbricare armi e sferrare attacchi” (Di sabato 18 giugno 2022) Era uno dei megafoni dello Stato Islamico a Roma, un fedele alle Bandiere Nere che faceva proselitismo e diffondeva ideali, aggiornamenti sulle battaglie in Medio Oriente, ma anche vere e proprie guide su come e dove colpire con attentati in Occidente. Nei suoi messaggi Telegram si trovano anche quella che è stata ribattezzata l’Enciclopedia degli esplosivi e diversi video con i quali si Insegnava ai nuovi adepti a fabbricare armi non convenzionali e usarle per colpire obiettivi nelle loro città. I Ros dei Carabinieri, però, lo monitoravano già da tempo e oggi hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip capitolino nei confronti di un 37enne egiziano. Le accuse nei suoi confronti sono di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 18 giugno 2022) Era uno dei megafoni dello Stato Islamico a, un fedele alle Bandiere Nere chee diffondeva ideali, aggiornamenti sulle batte in Medio Oriente, ma anche vere e proprie guide su come e dove colpire con attentati in Occidente. Nei suoi messaggi Telegram si trovano anche quella che è stata ribattezzata l’Enciclopedia degli esplosivi e diversi video con i quali siai nuovinon convenzionali e usarle per colpire obiettivi nelle loro città. I Ros dei Carabinieri, però, lo monitoravano già da tempo e oggi hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip capitolino nei confronti di un. Le accuse nei suoi confronti sono di ...

