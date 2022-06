Inter: Sanchez cerca squadra e ha un sogno (Di sabato 18 giugno 2022) L'Inter sta aspettando che Alexis Sanchez trovi una nuova squadra liberando così spazio sul monte ingaggi. Come riporta il Corriere... Leggi su calciomercato (Di sabato 18 giugno 2022) L'sta aspettando che Alexistrovi una nuovaliberando così spazio sul monte ingaggi. Come riporta il Corriere...

Pubblicità

GoalItalia : Lukaku e Dybala in ? Sanchez e Dzeko out ? Le strategie di mercato per l'attacco (sempre più affollato) dell'Inter… - Gazzetta_it : Inter, Sanchez diventa un problema. I no dalla Liga bloccano il mercato - Inter : ? | GOAL OF THE SEASON Seconda scelta nei quarti di finale: due grandi gol dalla distanza, la spunterà il destro… - vivoperlinter : Sanchez Inter, matrimonio al termine? Il cileno diventa un caso (CdS) - StenierChika : RT @Inter: ?? | #AssistOfTheSeason Ultimo quarto di finale: il colpo al volo di @EdDzeko ?? l’assist acrobatico di #Barella entrambi per @Al… -