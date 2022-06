Il Comune cerca un gestore per la Vitrifrigo e l' hangar Pubblicato l' avviso | domande entro il 15 luglio L' Arena finora affidata ad Aspes

(Di sabato 18 giugno 2022) PESARO - Un palas ampiamente collaudato, la, e uno tuttora in cantiere, l'di viale dei Partigiani, mettete insieme le due strutture e verrà fuori un'intenzione delche è già ...

Pubblicità

CorriereRomagna : Gambettola, la ditta non taglia l'erba: il Comune ne cerca un'altra - - RunawayAgain : RT @SandroS1915: Caduta di stile di #Demiral? Sì. Odio quelli che aizzano i propri fan contro gente comune su Twitter? Sì. Odio ancora di… - SandroS1915 : Caduta di stile di #Demiral? Sì. Odio quelli che aizzano i propri fan contro gente comune su Twitter? Sì. Odio an… - BaumeisterCH : Nelle attuali trattative sul #CNM, la delegazione della SSIC cerca di partire dagli #interessicomuni. Con una serie… - vivererecanati : Recanati: un punto ristoro a Villa Colloredo Mels, il Comune cerca un gestore -

il Resto del Carlino

... riguardante la sovrapposizione tra convention e gara playoff della Vuelle, che ha fatto alzare i toni traed Aspes e che ha portato al siluramento immediato del direttore Filippo Colombo. Ma ...Sterpaglie, rovi ed erba alta accolgono cittadini e turisti indi ristoro dalle alte ... L'ex assessore sottolinea anche l'inadeguatezza dell'orario di chiusura dell'area per una vocazione ... Il Comune cerca personale Il sindaco: "Fatevi avanti" PESARO - Un palas ampiamente collaudato, la Vitrifrigo, e uno tuttora in cantiere, l’hangar di viale dei Partigiani, mettete insieme le due strutture e verrà fuori ...PALERMO. La Regione interverrà a Marinella di Selinunte, nel Comune di Castelvetrano, per sistemare il depuratore comunale e la strada di accesso alla Riserva naturale orientata del Belice. Lo ha deli ...