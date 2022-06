Ieri, oggi, domani - Dacia Duster, non più (solo) un fenomeno low cost (Di sabato 18 giugno 2022) Non sempre il segreto del successo di un'auto sta nello stile o nell'innovazione tecnica. Per la Dacia Duster, fenomeno commerciale a oggi ancora inimitato, hanno funzionato soprattutto i messaggi che ha veicolato. Il primo e più importante, è che per avere una Suv non devi necessariamente spendere tanti soldi: un concetto che nel 2010, quando esordiva la sport utility romena, non era scontato. Anzi di più, suonava come una notizia clamorosa per tutti quegli automobilisti che cercavano un'auto versatile, magari anche a trazione integrale, e allo stesso tempo spaziosa per spostarsi con famiglia al seguito. Il secondo messaggio, meno immediato, è che spender poco non vuol dire per forza ottenere poco. Spartana ma coriacea, la Duster si è rivelata una compagna affidabile per chi aveva la necessità di fare ... Leggi su quattroruote (Di sabato 18 giugno 2022) Non sempre il segreto del successo di un'auto sta nello stile o nell'innovazione tecnica. Per lacommerciale aancora inimitato, hanno funzionato soprattutto i messaggi che ha veicolato. Il primo e più importante, è che per avere una Suv non devi necessariamente spendere tanti soldi: un concetto che nel 2010, quando esordiva la sport utility romena, non era scontato. Anzi di più, suonava come una notizia clamorosa per tutti quegli automobilisti che cercavano un'auto versatile, magari anche a trazione integrale, e allo stesso tempo spaziosa per spostarsi con famiglia al seguito. Il secondo messaggio, meno immediato, è che spender poco non vuol dire per forza ottenere poco. Spartana ma coriacea, lasi è rivelata una compagna affidabile per chi aveva la necessità di fare ...

