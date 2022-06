Guerra in Ucraina | i filorussi | all’Azot cominciano ad arrendersi

(Di sabato 18 giugno 2022) Dopo 114 giorni dil’continua a difendere il proprio territorio con le unghie e con i denti. “La Moskva ora non sarà sola in fondo al Mar Nero”. Con queste parole il ministero della Difesa ucraino conferma l’affondamento dello Spasatel Vasily Bekh, un rimorchiatore della Flotta russa del Mar Nero che stava trasportando munizioni all’Isola dei Serpenti, attualmente occupata dalle forze di Mosca.in, conferma l’affondamento Mar Nero del rimorchiatore della Flotta russa Spasatel Vasily Bekh Se da un lato il principale teatro di ostilità rimane il Donbass, il cui completo controllo è la priorità del Cremlino, dall’altro lato Kiev sta attendendo l’arrivo delle forniture di armi pesanti occidentali per prendere l’iniziativa a sud ovest e lanciare una controffensiva nell’Oblast di Kherson, caduta ...

, la diretta Ore 08.27 - 'Quando vedi i loro crimini, forse sono davvero capaci di tutto': lo ha detto la first ladyOlena Zelenska rispondendo a una domanda del Guardian sul ......offerto al presidente Zelensky un nuovo importante programma di addestramento militare che potrebbe cambiare l'equazione di questa, sfruttando la forza più potente, la determinazionea ... Roma, 18 giu. (Adnkronos) - "La Russia ha perso la guerra a livello politico e strategico, ma uno scenario di attacco è ancora possibile, così come per l'Ucraina, anche per i Paesi Baltici, la Polonia ...Il ministro degli Esteri ha lanciato un'accusa pesantissima, rimproverando l'attuale leader pentastellato di «ambiguità» sulla guerra in Ucraina e sui rapporti con gli alleati. Una presa di posizione ...