Giulia Lisioli, l’ex di Blanco confessa: “Visto con un’altra e sono finita in ospedale” (Di sabato 18 giugno 2022) Nella vita di Riccardo, prima che diventasse Blanco, c’era Giulia Lisioli. I due però il mese scorso si sono lasciati, ma la ragazza ha spiegato che dietro alla rottura non c’erano tradimenti (ma un’altra donna sì). “Questo non è un periodo facile. Avevo anche pensato di chiudere i social per un po’ di tempo. Però poi ho capito che nella vita dobbiamo andare avanti. Blanco non mi ha tradita, mettiamolo in chiaro. Eravamo appena lasciati. È andata com’è andata. Ci tengo tantissimo a lui, dopo questa diretta non ne parlerò più”. Mahmood: “ma non si può alzare il volume raga?” Blanco: “Giulia TI AMO” #DietroFestival pic.twitter.com/6xvkFZRStf — trashtvstellare (@tvstellare) February 6, 2022 Giulia Lisioli: “L’ho ... Leggi su biccy (Di sabato 18 giugno 2022) Nella vita di Riccardo, prima che diventasse, c’era. I due però il mese scorso silasciati, ma la ragazza ha spiegato che dietro alla rottura non c’erano tradimenti (madonna sì). “Questo non è un periodo facile. Avevo anche pensato di chiudere i social per un po’ di tempo. Però poi ho capito che nella vita dobbiamo andare avanti.non mi ha tradita, mettiamolo in chiaro. Eravamo appena lasciati. È andata com’è andata. Ci tengo tantissimo a lui, dopo questa diretta non ne parlerò più”. Mahmood: “ma non si può alzare il volume raga?”: “TI AMO” #DietroFestival pic.twitter.com/6xvkFZRStf — trashtvstellare (@tvstellare) February 6, 2022: “L’ho ...

