Gb | ferrovieri pronti al maxi sciopero

Pubblicità

LaVoceDiGenova.it

Lo comunica in una nota Italo - Ntv in risposta ai sindacati Fit - Cisl, Ugle Orsa che oggi in comunicato hanno chiesto all'azienda di applicare il contratto collettivo nazionale di ...... ha detto Alexander Kamyshin, aggiungendo che "non ci sono vittime tra i. Valuteremo i ...corridoio sicuro per loro" "Tutti i militari che sono sul territorio di Azovstal sonoa fare ... A Genova un film su Pertini, tutto pronto per le riprese di 'Avanti Avanti' (Video) E' in programma dal 2 al 5 giugno, ad Agropoli, il Torneo Old Boys organizzato dall'Associazione del dopolavoro ferroviario di Firenze ...